В Башкирии после жалоб водители скорой помощи получили новые машины и условия труда

По словам главврача Бирской центральной районной больницы Айдара Хаматова, с началом 2023 года водители скорой помощи расторгли договор с компанией-аутсорсингом ООО «ДРАЙВ Логистикс» и перешли в штат Бирской ЦРБ. К этому моменту у компании истек срок договора на оказание транспортных услуг. А Бирская райбольница получила новые автомобили скорой медицинской помощи.

- С 13 водителями ООО «ДРАЙВ – Логистик» расторгла трудовой договор, - сообщил Айдар Хаматов.- Согласно утвержденному минздравом РБ штатным расписанием в отделении скорой медпомощи Бирска на 2023 год предусмотрено 16 штатных единиц водителей. Из уволенных 13 работников на работу в Бирскую ЦРБ принято 12. На вакантные должности принято еще четыре человека.

- Профсоюз здравоохранения был в курсе проблем водителей Бирска, - поясняет председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. – Еще в 2021 году они жаловались на то, что не получают ковидные выплаты. Затем писали жалобы о маленькой зарплате и плохих условиях труда. Учитывая, что они не были работниками Бирской ЦРБ и членами профсоюза, по нашей инициативе состоялся выезд представителей совета по правам человека при главе Башкирии в Бирск, где мы встретились с водителями, руководством фирмы-аутсорсера и больницы. Затем провели круглый стол с участием представителей минздрава РБ, госинспекции труда, Бирской ЦРБ и водителей. В итоге Совет по правам человека предложил несколько вариантов решения вопроса, в том числе перевод водителей, работающих в компании-аутсорсере на постоянную работу в Бирскую ЦРБ. Что и было сделано. В итоге ситуация решена в пользу водителей по всем вопросам. Нашему профсоюзу важно, чтобы на принятых в штат Бирской ЦРБ водителей распространялись все действующие в больнице льготы и гарантии.

Рауль Халфин отметил, что по уровню социальных льгот и гарантий в Бирской больнице один из лучших коллективных договоров. В частности установлена стопроцентная доплата сотрудникам за работу в неполных бригадах, за работу в ночное время, действует прогрессивная система учета и оплаты переработок.

Напомним, в 2016 году из-за 100% изношенности парка автомобилей администрация Бирской ЦРБ приняла решение перейти на аутсорсинг. Выигравшая конкурс ООО «Драйв-Логистикс» из Санкт-Петербурга предоставила четыре новых автомобиля скорой медицинской помощи. Водителей приняли в штат общества. В 2021 году они начались жаловаться в профсоюз и минздрав на нарушение их трудовых прав.

Фото профсоюза работников здравоохранения РБ.