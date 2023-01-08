В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме

Про благотворительную группу "Объятия" в Башкирии наслышаны многие, пишет «Молодежная газета». Сюда, в Никольский храм, приезжали и приходили за вещами погорельцы и многодетные семьи со всех концов республики, мамы - одиночки, семьи с детьми инвалидами и сиротами.

Руководит благотворительной группой удивительно позитивная и одухотворенная девушка Таисия Павлова, воспитывающая вместе со своим мужем шестерых детей, которая смогла выстроить действенную систему поддержки нуждающимся семьям. И тем обиднее, что именно ей и благотворительной группе, которой она руководит, пришлось столкнуться с таким суровым испытанием.

Несколько молодых людей подожгли вещевой склад "Объятий" в ноябре 2022-го. По факту поджога полиция возбудила уголовное дело. Но до сих пор прихожане Никольского храма и неравнодушные люди смогли лишь очистить от золы и пепла сгоревший склад. Нужны рабочие руки, стройматериал, деньги на ремонт. Помещение большое, враз не восстановить. Все, кто хочет помочь в этом богоугодном деле, могут связаться с Таисией Павловой (по телефону, вацап 8 987 095-62-70), а также с настоятелем Никольского храма отцом Павлом (тел.и ваацап 8 917 369-62-57).