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Вчера, 14:49

В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме

В минувшем ноябре в Уфе варвары подожгли склад благотворительной группы "Объятия" при Никольском храме. Вещевая и продуктовая помощь сотням нуждающихся семей республики, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которую несколько лет оказывала группа, прекратилась полностью.

В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме

Про благотворительную группу "Объятия" в Башкирии наслышаны многие, пишет «Молодежная газета». Сюда, в Никольский храм, приезжали и приходили за вещами погорельцы и многодетные семьи со всех концов республики, мамы - одиночки, семьи с детьми инвалидами и сиротами.

Руководит благотворительной группой удивительно позитивная и одухотворенная девушка Таисия Павлова, воспитывающая вместе со своим мужем шестерых детей, которая смогла выстроить действенную систему поддержки нуждающимся семьям. И тем обиднее, что именно ей и благотворительной группе, которой она руководит, пришлось столкнуться с таким суровым испытанием.

Несколько молодых людей подожгли вещевой склад "Объятий" в ноябре 2022-го. По факту поджога полиция возбудила уголовное дело. Но до сих пор прихожане Никольского храма и неравнодушные люди смогли лишь очистить от золы и пепла сгоревший склад. Нужны рабочие руки, стройматериал, деньги на ремонт. Помещение большое, враз не восстановить. Все, кто хочет помочь в этом богоугодном деле, могут связаться с Таисией Павловой (по телефону, вацап 8 987 095-62-70), а также с настоятелем Никольского храма отцом Павлом (тел.и ваацап 8 917 369-62-57).

В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
В Башкирии призвали восстановить вещевой склад при Никольском храме
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:поджог склада в уфеблаготворители и меценатыгруппа объятияникольский храм«уфа»людская помощь
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