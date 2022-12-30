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Вчера, 15:02

В ЦУР Башкортостана напомнили о безопасном использовании фейерверков и тюбингов

О мерах безопасности во время новогодних развлечений рассказал начальник центрального поисково-спасательного отряда ГК Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ.

В ЦУР Башкортостана напомнили о безопасном использовании фейерверков и тюбингов
В ЦУР Башкортостана напомнили о безопасном использовании фейерверков и тюбингов

Так, пиротехнику нужно зажигать только на открытых площадках — вдали от автомобилей, деревьев, газопроводов и линий электропередач. Приобретать праздничные фейерверки эксперт рекомендовал лишь в специализированных магазинах, при этом обращать внимание на срок годности и сертификат соответствия товара, а также следовать инструкциям по их использованию.

Основная причина несчастных случаев при использовании тюбингов  — это катание на необорудованных трассах. «Спускайтесь лишь там, где никого перед вами нет, не перегружайте свой тюбинг и не привязывайте его к автомобилям или другому транспорту», — подчеркнул эксперт.

В Новый год и длинные каникулы многие уезжают, в том числе и на дальние расстояния. Денис Габдрахимов напомнил, как подготовиться к такой поездке, чтобы избежать опасностей:

  • уточнить прогноз погоды;
  • проверить работу двигателя и аккумулятора, уровень масла;
  • взять термос с горячей водой, чаем, еду, теплые вещи;
  • при необходимости звонить по телефону 112.
Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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