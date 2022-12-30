В ЦУР Башкортостана напомнили о безопасном использовании фейерверков и тюбингов

Так, пиротехнику нужно зажигать только на открытых площадках — вдали от автомобилей, деревьев, газопроводов и линий электропередач. Приобретать праздничные фейерверки эксперт рекомендовал лишь в специализированных магазинах, при этом обращать внимание на срок годности и сертификат соответствия товара, а также следовать инструкциям по их использованию.

Основная причина несчастных случаев при использовании тюбингов — это катание на необорудованных трассах. «Спускайтесь лишь там, где никого перед вами нет, не перегружайте свой тюбинг и не привязывайте его к автомобилям или другому транспорту», — подчеркнул эксперт.

В Новый год и длинные каникулы многие уезжают, в том числе и на дальние расстояния. Денис Габдрахимов напомнил, как подготовиться к такой поездке, чтобы избежать опасностей: