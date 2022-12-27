В Уфе построят детский космический центр и ресторан на набережной

Один из проектов касается парка имени Гафури. Там соорудят новую входную группу, а возле планетария разместят детский космический центр. Другой проект предполагает строительство открытой теннисной площадки в парке «Кашкадан».

Еще один проект – сооружения ресторанного комплекса на набережной реки Белой - был представлен на предыдущем инвестчасе. Тогда инвестора попросили более детально проработать концепцию. После рассмотрения вопроса было вынесено решение провести дополнительные рабочие совещания.

На инвестчасе также выступил инвестор, попросивший предоставить в аренду муниципальный объект для развития банного комплекса. Услуги жителям предполагается предоставлять в среднем ценовом сегменте.

Еще один проект предусматривает создание на условиях концессии частного детского сада, начальной школы и центра дополнительного образования. Инициатор уже имеет подобный опыт: в городе действует сеть из восьми образовательных учреждений.

Кроме того, на инвестчасе представлен проект строительства нового учебного корпуса с крытым спорткомплексом, инициатором которого является университет физической культуры.

Проекты поддержаны, инвесторам даны рекомендации и обещано содействие в реализации.

Фото: Администрация Уфы.