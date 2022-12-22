В Уфе вручили награды лучшим социальным предпринимателям

- По количеству социальных предпринимателей республика является второй в России. В этом большая заслуга региона, где созданы условия для развития этой сферы. В этом году 138 социальных предпринимателей стали получателями различных грантов. Социальный бизнес берет на себя большую ответственность, помогает государству реализовывать задачи, которые стоят в социальной сфере, - отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

На конкурс была подана 61 заявка. При оценке проектов учитывались их актуальность, социальный эффект, экономический и инновационный потенциал, информационная открытость.

По итогам конкурса определены семь лауреатов. Лучшие проекты в своих номинациях представили предприниматели Вероника Чикарлеева (культурно-просветительская сфера) и Айгюль Шадрина (допобразование и воспитание детей), директор УК «Регион» (Кумертау) Михаил Зеленин (занятость и вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении), директор МРЦ «НейроЛайф» (Уфа) Альбина Зайнитова (поддержка и реабилитация людей с ОВЗ), директор центра социального обслуживания населения «Семья» (Мишкинский район) Гюзель Магзумова (соцобслуживание), директор компании «Сфера» (Уфа) Евгений Кудакаев (здоровый образ жизни, физкультура и спорт) и руководитель компании «ВиЦыАН» (Уфа) Виталий Цыганков (разработка технических средств реабилитации и IT-технологий).

Среди НКО победителями признаны учреждение допобразования «Татьяна Овсяникова» (соцобслуживание), учебный центр «Толтек Плюс», Стерлитамак (допобразование детей) и центр социального обслуживания населения «Родник добра», Гафурийский район (уход за пожилыми людьми).

Победители представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает максимальную поддержку предпринимателей и вовлечение их в активную социальную деятельность.

Фото: Правительство РБ.