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В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников

Вчера, 20 декабря, на новогоднее представление пригласили детей мобилизованных медиков из медучреждений Уфы. Об этом сообщили в  профсоюзе работников здравоохранения Башкирии.

В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников

На новогодней елке во дворце культуры «Медик» детям подарили хорошее настроение аниматоры, а веселые песни и танцевальные номера исполняли врачи и их дети. Для них приготовили чаепитие с вкусным угощением и сладкие подарки. Праздник получился очень теплым и сердечным. Конечно, самым главным пожеланием было: «Пусть папы и мамы вернутся домой живыми и здоровыми!»

Организовали праздник минздрав республики, республиканский профсоюз работников здравоохранения, РКБ имени Г.Г. Куватова, республиканский кардиоцентр, республиканская инфекционная больница, ГКБ №13, Уфимский медколледж, компания «МЕГИ» и другие медорганизации Уфы.

Аналогичные мероприятия для детей мобилизованных в зону спецоперации медработников в ближайшие дни пройдут по всей республике.

Также в профсоюзе сообщили, что новогодние подарки детям медиков-коллег и канцелярские наборы медработникам доставлены в Краснолучский профсоюз работников здравоохранения ЛНР.

- Мы благодарим коллег за подаренную детям атмосферу праздника и новогоднее настроение, заботу и внимание, – отметила председатель общереспубликанского профсоюза работников здравоохранения ЛНР Яна Строкач и пожелала коллегам здоровья, оптимизма, исполнения желаний, мира и благополучия.

Напомним, их отправили 7 декабря.

Фото Ольги СОШНИКОВОЙ.

В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
В Уфе прошла Ёлка для детей мобилизованных на СВО медработников
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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