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Вчера, 18:30

Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск

Новогодние подарки детям медработников города Красный Луч Луганской народной республики отправил сегодня, 7 декабря, профсоюз работников здравоохранения Башкирии. Об этом сообщили в профсоюзе.

Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск
Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск

В акции участовало свыше 1800 членов профсоюзной организации из восьми медучреждений Башкирии.

- Детям наших луганских коллег мы собрали новогодние подарки, а самим медикам - канцелярские наборы, - сказал председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - Хотим прадовать детей накануне праздников сладкими подарками, простыми радостями мирной жизни. 

Он подчеркнул, что такие акции общественная организация проводит каждый год. Они продолжатся.

Фото предоставлено профсоюзом работников здравоохранения РБ.

Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск
Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск
Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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