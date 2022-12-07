Профсоюз здравоохранения Башкирии отправил новогодние подарки детям коллег в Луганск

В акции участовало свыше 1800 членов профсоюзной организации из восьми медучреждений Башкирии.

- Детям наших луганских коллег мы собрали новогодние подарки, а самим медикам - канцелярские наборы, - сказал председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - Хотим прадовать детей накануне праздников сладкими подарками, простыми радостями мирной жизни.

Он подчеркнул, что такие акции общественная организация проводит каждый год. Они продолжатся.

Фото предоставлено профсоюзом работников здравоохранения РБ.