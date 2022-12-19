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Сегодня, 13:50

Башкирия с января перейдёт на новую систему уплаты налогов

У каждого гражданина, предпринимателя или компании появится единый налоговый счет, через который они будут платить все налоги, сообщил руководитель УФНС по РБ Андрей Агапов на оперативном совещании в правительстве.

Башкирия с января перейдёт на новую систему уплаты налогов
Башкирия с января перейдёт на новую систему уплаты налогов

Главная цель нововведения – упростить оплату налогов. Сейчас, к примеру, бизнесу приходится учитывать тысячи кодов бюджетной классификации. С нового года компании достаточно будет указать только ИНН и сумму платежа. Внесенные средства поступят на единый налоговый счет, а затем будут автоматически распределены по обязательствам. Платеж вносится одной общей суммой 28 числа каждого месяца, декларации и расчеты подаются 25 числа.

- Ситуация, при которой у плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам, становится невозможной, так как формируется единое сальдо расчетов с бюджетом, - пояснил Андрей Агапов. - Единая сумма позволит отказаться от процедур по уточнению платежей и проведению зачетов, если, например, неверно были указаны реквизиты платежа.

Средства, находящиеся на едином налоговом счете, остаются деньгами налогоплательщика. При желании он их может быстро вернуть – это займет всего день, или направить на счет другого лица. В такой же срок будет сниматься приостановка со счетов, если налогоплательщик погасил свой долг.

Все операции с единым налоговым счетом гражданин или компания смогут видеть в режиме онлайн в своем личном кабинете. Здесь же при необходимости можно сформировать справку об исполнении обязательств.

- По сути, каждый налогоплательщик получит платежный сервис, сходный по удобству с уже привычным онлайн банкингом, - подчеркнул Андрей Агапов. 

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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