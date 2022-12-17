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Глава района в Башкирии объявил о сборе теплых вещей для раненых бойцов

В Белорецке необходимые для раненых бойцов спецоперации вещи собирают в храме в честь Николая Чудотворца. Об этом глава района Андрей Иванюта написал вчера, 16 декабря, на своей странице в соцсети.

Глава района в Башкирии объявил о сборе теплых вещей для раненых бойцов
Глава района в Башкирии объявил о сборе теплых вещей для раненых бойцов

Он сообщил, что необходима новая, чистая или в хорошем состоянии мужская одежда всех размеров: штаны, трико, кальсоны (кроме джинсов и классических брюк), теплые рубашки, кофты, толстовки (на молнии или пуговицах), куртки, вязаные теплые носки (кроме тонких). Также нужны пледы, одеяла, покрывала, зубная паста и щетки, крем после бритья, шампунь, гель для душа, мочалки и т.д.

Подробности можно узнать у координатора Светланы по телефону +7 960 803-17-73.

Все собранные вещи затем передадут в госпитальный храм святителя Луки Войно-Ясенецкого в Ростове-на-Дону. Сестры милосердия храма помогают ухаживать за ранеными бойцами, которые находятся в окружном военном госпитале Ростова-на-Дону.

Вещи принимают ежедневно с 8.00 до 19.00 в новом храме Белорецка (улица 5 июля, 4А).

Фото со страницы в соцсети Андрея Иванюты.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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