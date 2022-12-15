-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 12:34

Владимир Савичев: В Послании не было залихватских обещаний

Глава республики Радий Хабиров выступил сегодня с Посланием Государственному Собранию - Курултаю. «Мы живём в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом. На нашу страну, на всех нас идёт огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции. Но мы с вами стойко держим удар, потому что уверены: правда – за нами!», - отметил руководитель региона. Он подчеркнул также, что Башкортостан был надежной опорой страны раньше, таким остается и сейчас. А Россия вместе с президентом Владимиром Путиным возвращает достоинство и авторитет нашему государству.

Владимир Савичев: В Послании не было залихватских обещаний
Владимир Савичев: В Послании не было залихватских обещаний

Свое мнение по этому поводу выразил член совета по правам человека при главе РБ, политолог Владимир Савичев.

- Послание было очень емким по содержанию. Не было каких-то залихватских обещаний, все очень рационально, на основе реальных возможностей. И в то же время есть четкое понимание, что нельзя почивать на старых моделях, старых подходах. Мир меняется, и если мы не будем адекватны этим изменениям, то мы не туда придем. Мы должны где-то даже опережать эти изменения.

Если мы активная сила, если мы субъекты этих изменений, то значит у нас будет замечательное будущее, мы сможем много сделать. Но для этого нужно внимательно смотреть под ноги. Надо рассчитывать силы, уметь консолидироваться для достижения самой важной задачи. У нас не беспредельное количество ресурсов, и надо выбирать приоритеты.

Послание не замыкается на внутренних проблемах, с самого начала была обозначена та среда, в которой мы живем, работаем. Она очень сложная, где-то враждебная. Но в этой среде есть и те, кто, наоборот, готов развивать отношения с нами. У нас есть новые возможности, та ниша, в которой мы можем быть сильнее, успешнее всех остальных. Был посыл к тому, чтобы мы ее заняли, и было четкое понимание, что успех придет, когда будет объединение сил.  Это единственно возможный путь, чтобы страна расправила свои плечи, стала сильной, уверенной в себе, вернула утраченные позиции.

А республика привыкла быть в авангарде, служить локомотивом развития страны. Это менталитет наших людей – нам приятно быть лидерами. Если мы сможем все сделать, это будет наша роль в истории. Мы много ставим памятников предкам, но мы должны быть достойны их, - подчеркнул Владимир Савичев.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика