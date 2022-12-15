Владимир Савичев: В Послании не было залихватских обещаний

Свое мнение по этому поводу выразил член совета по правам человека при главе РБ, политолог Владимир Савичев.

- Послание было очень емким по содержанию. Не было каких-то залихватских обещаний, все очень рационально, на основе реальных возможностей. И в то же время есть четкое понимание, что нельзя почивать на старых моделях, старых подходах. Мир меняется, и если мы не будем адекватны этим изменениям, то мы не туда придем. Мы должны где-то даже опережать эти изменения.

Если мы активная сила, если мы субъекты этих изменений, то значит у нас будет замечательное будущее, мы сможем много сделать. Но для этого нужно внимательно смотреть под ноги. Надо рассчитывать силы, уметь консолидироваться для достижения самой важной задачи. У нас не беспредельное количество ресурсов, и надо выбирать приоритеты.

Послание не замыкается на внутренних проблемах, с самого начала была обозначена та среда, в которой мы живем, работаем. Она очень сложная, где-то враждебная. Но в этой среде есть и те, кто, наоборот, готов развивать отношения с нами. У нас есть новые возможности, та ниша, в которой мы можем быть сильнее, успешнее всех остальных. Был посыл к тому, чтобы мы ее заняли, и было четкое понимание, что успех придет, когда будет объединение сил. Это единственно возможный путь, чтобы страна расправила свои плечи, стала сильной, уверенной в себе, вернула утраченные позиции.

А республика привыкла быть в авангарде, служить локомотивом развития страны. Это менталитет наших людей – нам приятно быть лидерами. Если мы сможем все сделать, это будет наша роль в истории. Мы много ставим памятников предкам, но мы должны быть достойны их, - подчеркнул Владимир Савичев.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.