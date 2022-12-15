В Башкирии выявлены нарушения при заключении контракта на закупку пиксельных ёлок

В ноябре 2019 года директор хозяйственного управления заключил с ООО «Клирлайт Рус» госконтракт на изготовление пиксельных елок, за которые затем были перечислены 115 миллионов рублей.

При проверке было выявлено, что директор заключил договор с компанией в обход конкурсных, не дав другим организациям возможности участвовать в торгах. Кроме того, стоимость оказанных услуг превысила среднерыночную примерно на 50 миллионов рублей.

Нарушения в ходе проверки выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. С задержанным проведены первоначальные следственные действия, суд отправил его под домашний арест.

Фото из открытых источников.