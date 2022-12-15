Ирек Зарипов подарил новую коляску мальчику с ДЦП, который взбирался по лестнице на руках

13 декабря вместе с координатором федерального проекта «Единая страна – доступная среда» Наилем Каримовым Ирек Зарипов привез подарок домой Виктору Исхакову. Вместе с мамой, тремя братьями и сестрой мальчик живет в деревне Новоникольское Благоварского района. Всем детям вручили новогодние сладкие подарки.

- От себя лично, как и пообещал во время нашего знакомства с Виктором в ноябре, купил ему новую коляску, - сообщил Ирек Зарипов. – Он очень обрадовался. Сразу пересел в нее. Ведь прежняя коляска в ужасном состоянии. И главное, самостоятельно ездить он не мог. А на новой коляске все получается, даже с его заболеванием.

Ирек Зарипов отметил, что семья Виктора очень дружная и работящая, держит большое хозяйство – бычков, лошадей, гусей. Но думают переехать в райцентр село Языково, чтобы не было проблем добираться до больницы, получать реабилитацию и массаж. Тепло поблагодарив гостей из Уфы за заботу и подарки, мама мальчика попросила помочь обустроить пандус в доме. Депутат обещал заняться решением и этого вопроса.

Напомним, ранее Ирек Зарипов обратил внимание на ролик в соцсети, где ребенок-инвалид карабкался по лестнице многоквартирного дома на руках, так как на ней не было пандуса. Затем он приехал в Благоварский район, посмотрел, как сделали пандус после жалобы, встретился с Виктором и пообещал ему новую коляску.