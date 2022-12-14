В Уфе чествовали меценатов

От имени главы Башкирии Радия Хабирова жителей республики и коллективы предприятий, активно помогающих добровольцам и мобилизованным, поблагодарил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Он подчеркнул, что всенародная благотворительность в Башкирии имеет глубокие исторические корни: именно во времена тяжелых испытаний люди сплачиваются и помогают, кто чем может, потому что не могут остаться в стороне.

В сегодняшней непростой ситуации, по словам Андрея Назарова, жители республики с таким воодушевлением начали помогать бойцам, находящимся в зоне СВО, что встал вопрос централизованного сбора этой помощи. С этой целью в республике был создан Единый логистический центр, где собирается вся гуманитарная помощь, предназначенная нашим воинам.

— Очень важно и ценно, что вы бескорыстно поддерживаете ребят, которые сейчас выполняют свой долг и решают сложнейшие боевые задачи, — подчеркнул премьер-министр. — Ваше неравнодушие и обеспокоенность за их судьбы — яркий пример патриотизма и активной гражданской позиции.

Напомним, с 14 по 16 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. В ее рамках запланировано более 50 деловых мероприятий, на которых выступят свыше 500 спикеров более чем из 20 стран.

Фото: пресс-служба правительства РБ.