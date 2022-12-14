Радий Хабиров открыл Международную неделю бизнеса в Уфе

– От души приветствую всех на нашей ежегодной Международной неделе бизнеса. Благодарю инвесторов, которые в этот непростой период не останавливают свои проекты, работают на благо республики и всей страны. С большим удовольствием приветствую наших зарубежных коллег. Сегодня в Уфу прибыли представители более 20 государств. И, конечно, хочу отметить эффективную работу локомотивов нашей экономики – «Башнефти», «Башкирской содовой компании», предприятий «Газпрома», Ростеха, - сказал Радий Хабиров.

МНБ проходит в Уфе с 14 по 16 декабря и собрала более 3 тысяч участников. Как сообщают организаторы, обсуждение пройдет в комбинированном формате: часть спикеров выступит непосредственно на тематических площадках, ряд участников присоединится к обсуждению в онлайн-режиме. На полях форума планируют заключить более 50 соглашений, в том числе 25 – инвестиционных.