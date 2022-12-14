-16 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 16:25

Радий Хабиров открыл Международную неделю бизнеса в Уфе

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии Международной неделе бизнеса (МНБ). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Радий Хабиров открыл Международную неделю бизнеса в Уфе
Радий Хабиров открыл Международную неделю бизнеса в Уфе

– От души приветствую всех на нашей ежегодной Международной неделе бизнеса. Благодарю инвесторов, которые в этот непростой период не останавливают свои проекты, работают на благо республики и всей страны. С большим удовольствием приветствую наших зарубежных коллег. Сегодня в Уфу прибыли представители более 20 государств. И, конечно, хочу отметить эффективную работу локомотивов нашей экономики – «Башнефти», «Башкирской содовой компании», предприятий «Газпрома», Ростеха, - сказал Радий Хабиров.

МНБ проходит в Уфе с 14 по 16 декабря и собрала более 3 тысяч участников. Как сообщают организаторы, обсуждение пройдет в комбинированном формате: часть спикеров выступит непосредственно на тематических площадках, ряд участников присоединится к обсуждению в онлайн-режиме. На полях форума планируют заключить более 50 соглашений, в том числе 25 – инвестиционных.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика