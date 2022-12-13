У бойцов из Башкирии на передовой действует строгий «сухой закон»

Он рассказал: мобилизованным передали две машины — УАЗ «буханку» и ВАЗ-2104, а также продукты питания и персональные посылки. К ним также приехали медики из Башкирии, работающие в городе Красный Луч.

«Все сформированные персональные посылки дошли до бойцов, — заверил Азамат Абдрахманов, справедливо заметив: — Это самое ценное на фронте — получить весточку из дома, теплый привет от любимой жены, детей, матери и отца, сестер и братьев».

Также он проинформировал: у всех бойцов на передовой здоровый боевой дух.

«Никакого морального разложения, никакого паникерства, вопреки всем деструктивным фейкам, которых особенно много выдумывают западные пропагандисты. Солдаты на местах, они выполняют свою работу, — подчеркнул он. — И кстати, везде действует строгий сухой закон: в чашках кофе и чай!».

Фото со страницы Азамата Абдрахманова в соцсетях.