Жители деревни Вакиярово в Башкирии: Нас оккупировали дикие животные!

Не успели мы опубликовать заметку о введении карантина в деревне Вакиярово в Кигинском районе Башкирии, как посыпались сообщения в соцсетях о нашествии диких животных. В редакцию прислали фотографии «лесной оккупации».

«Каждую ночь, да что ночь – даже днем – лисы и рыси нападают на животных и птицу в наших дворах. Вокруг деревни бродят волки».

«Ни рыси, ни лисы собак не боятся. Более того, у нас лиса бешеная подралась с собакой во дворе. Вот вам и бешенство».

«У соседа рысь в сарае всех кур задрала. И на хозяина ноль эмоций. Он ее вилами заколол. А иначе никак».

«Уже сами боимся на улицу выходить. А вдруг с волком встретишься…».

Напомним, очагом инфекции в деревне Вакиярово стало частное подсобное хозяйство. На территории села из-за карантина вводится запрет на ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных (за исключением вакцинированных), снятие шкур с трупов животных.

В деревне будет проведена дератизация и дезинфекция, вакцинация восприимчивых животных.

На снимках: До того как безжизненно застыть на морозе, эта рысь погубила не один десяток кур. На деревню гордо и пока одиноко идет лиса.

Фото: Рита САИТГАЛИНА.