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Сегодня, 23:44

В Башкирии прокуратура добилась увольнения заведующей детсадом

Прокуратура Калтасинского района выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в деятельности заведующей детского сада в селе Краснохолмский, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Башкирии прокуратура добилась увольнения заведующей детсадом
В Башкирии прокуратура добилась увольнения заведующей детсадом

Заведующая была осуждена по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В качестве наказания суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. В то же время трудовой договор с ней не был расторгнут и, выявив это, прокурор внес главе муниципалитета представление с требованием расторгнуть с осужденной трудовой договор.

Женщину уволили. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, осуждена она была за то, что «трясла» с подчиненных часть стимулирующих премий, которые они получали.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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