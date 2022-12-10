В Башкирии прокуратура добилась увольнения заведующей детсадом

Заведующая была осуждена по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В качестве наказания суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей. В то же время трудовой договор с ней не был расторгнут и, выявив это, прокурор внес главе муниципалитета представление с требованием расторгнуть с осужденной трудовой договор.

Женщину уволили. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, осуждена она была за то, что «трясла» с подчиненных часть стимулирующих премий, которые они получали.

Фото из открытых источников.