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Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО

Константин Толкачёв посетил в Херсонской области места дислокации бойцов СВО и медицинских работников из Башкирии.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО

Для начала спикер парламента посетил медицинских работников, приехавших из Башкортостана для оказания помощи в прифронтовую территорию. В настоящее время медицинская бригада, дислоцирующаяся в больнице Красного ключа ЛНР, переместилась ближе к передовой, в один из пансионатов Херсонской области, где проходят обследование и реабилитацию военнослужащие из республики.

На встрече с мобилизованными и «шаймуратовцами» председатель парламента вручил государственные награды от имени главы республики Радия Хабирова. Он доставил бойцам и необходимые им «предметы» –коптеры, тепловизоры, воинскую амуницию и многое другое, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Константин Толкачёв сказал бойцам: «Башкирские воины показывают очень высокий боевой дух, выучку, профессионализм и благодаря своим действиям пользуются огромным авторитетом среди участников СВО. Несмотря на короткий период, уже более 80 воинов представлены к российским государственным наградам. Часть подразделений выведены с передовых позиций на реабилитацию, где продолжаются боевые тренировки с использованием различных видов вооружения».

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв ответил на вопросы бойцов и рассказал о мерах поддержки, которые были приняты для них в республике. Так, особый интерес вызвали освобождение от уплаты транспортного налога, мусорного сбора... 

Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания РБ.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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