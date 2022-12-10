Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв встретился в Херсонской области с медиками и бойцами СВО

Для начала спикер парламента посетил медицинских работников, приехавших из Башкортостана для оказания помощи в прифронтовую территорию. В настоящее время медицинская бригада, дислоцирующаяся в больнице Красного ключа ЛНР, переместилась ближе к передовой, в один из пансионатов Херсонской области, где проходят обследование и реабилитацию военнослужащие из республики.

На встрече с мобилизованными и «шаймуратовцами» председатель парламента вручил государственные награды от имени главы республики Радия Хабирова. Он доставил бойцам и необходимые им «предметы» –коптеры, тепловизоры, воинскую амуницию и многое другое, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Константин Толкачёв сказал бойцам: «Башкирские воины показывают очень высокий боевой дух, выучку, профессионализм и благодаря своим действиям пользуются огромным авторитетом среди участников СВО. Несмотря на короткий период, уже более 80 воинов представлены к российским государственным наградам. Часть подразделений выведены с передовых позиций на реабилитацию, где продолжаются боевые тренировки с использованием различных видов вооружения».

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв ответил на вопросы бойцов и рассказал о мерах поддержки, которые были приняты для них в республике. Так, особый интерес вызвали освобождение от уплаты транспортного налога, мусорного сбора...

Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания РБ.