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Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Константин Толкачёв провел встречу с руководством нового региона страны, а также посетил места дислокации бойцов СВО и медицинских работников из республики.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв побывал с рабочей поездкой в Херсонской области
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Председатель парламента передал слова приветствия, добрые пожелания и памятный подарок от руководства республики заместителю губернатора Владимиру Беспалову, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

– Башкортостан активно помогал Крыму в 2014 году, а сегодня участвует в восстановлении ЛНР и ДНР, – сказал Константин Толкачев. – У нас накоплен большой опыт, который может оказаться полезным в рамках взаимодействия двух наших субъектов Российской Федерации. Как новый субъект Херсонская область испытывает целый ряд проблем, в том числе по адаптации и согласованию правовой базы. Мы в свое время проделали эту работу в отношении крымского законодательства и можем оказать содействие на основе имеющегося опыта.

Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания Башкортостана.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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