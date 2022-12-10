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На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…

Радий Хабиров в соцсетях поблагодарил земляков, приехавших поздравить «шаймуратовцев» с Днём Героев Отечества и доставивших гуманитарный груз.

На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…

Глава Башкортостана рассказал, что с вышедшими на отдых бойцами батальона им. Минигали Шаймуратова работают медики, – а сейчас к ним присоединились уфимские стоматологи, – парикмахеры, повара, известные в республике артисты. (Известно, что в эти дни перед военнослужащими выступал известный исполнитель Элвин Грей – Ред.).

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто привез гуманитарный груз и приехал поддержать ребят. Он написал:

«Это их праздник – «шаймуратовцев», которые сейчас на отдыхе, «доставаловцев», которые на передовой, мобилизованных ребят и всех военнослужащих, которые защищают Родину. Низкий вам поклон, парни, за то, что вы делаете! Будем и дальше использовать любую возможность, чтобы помочь всем, кто выполняет боевые задачи, и семьям наших воинов».

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
На привал к «шаймуратовцам» приехали парикмахеры, стоматологи, повара…
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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