В Башкирии будет принят закон о Знамени Победы

Законом предусматривается, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вывешиваются копии Знамени Победы – наряду с государственными флагами и флагом муниципального образования. Также устанавливается порядок использования копий Знамени Победы при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

– Поднятие Знамени Победы – не просто торжественный ритуал. Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии, - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.