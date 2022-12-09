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В Башкирии будет принят закон о Знамени Победы

На очередном пленарном заседании Госсобрания Башкирии, которое состоится 15 декабря, запланировано принятие закона о Знамени Победы. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии будет принят закон о Знамени Победы
В Башкирии будет принят закон о Знамени Победы

Законом предусматривается, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вывешиваются копии Знамени Победы – наряду с государственными флагами и флагом муниципального образования. Также устанавливается порядок использования копий Знамени Победы при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

– Поднятие Знамени Победы – не просто торжественный ритуал. Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии, - считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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