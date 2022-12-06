В Башкирии назвали победителей конкурса «Ремесленник года»

- Радует, что количество народных умельцев, принимающих участие в конкурсе, растет. Это еще раз подтверждает, что Башкортостан – регион, где бережно хранят и развивают традиции, идущие из глубины веков, - подчеркнул руководитель ведомства. - «Ремесленник года» – это не просто конкурс, а настоящий праздник народного творчества, дающий возможность обмениваться секретами мастерства, получать новые знания и инструменты в сфере предпринимательской деятельности.

Победителями и призерами конкурса стали:

Заки Нагаев, руководитель творческой группы «Кирач», предприниматель, Аургазинский район (первое место);

Фаниса Гольцова, руководитель народного клуба декоративно-прикладного искусства «Мозаика», Архангельский район (второе место);

Равия Абдуллина, мастер по работе с войлоком, самозанятая, Иглинский район (третье место).

В номинациях отмечены ремесленники:

«Лучший кожевенный мастер» - Александр Колпаков, Бижбулякский район;

«Лучший мастер по работе с войлоком» - Равия Абдуллина, Иглинский район;

«Лучший мастер по вязанию» - Лира Сирбаева, Уфа;

«Лучший мастер по изготовлению авторской куклы и мягкой игрушки» - Лиана Каримова, Дуванский район;

«Лучший мастер по художественной обработке дерева» (ручная работа) - Галина Сазонова, Уфа;

«Лучший мастер по художественной обработке дерева (работа с применением современных технологий)» - Альфир Галиакберов, Уфимский район;

- «Лучший мастер по вышивке лентами, гладью, бисером» - Кира Гагарина, Стерлитамак;

«Лучший мастер по изготовлению народного костюма и его элементов» - Назира Шарафутдинова, Иглинский район;

«Лучший мастер по работе с керамикой» - Заки Нагаев, Аургазинский район;

«Лучший мастер по изготовлению украшений» - Гульсум Ишмухаметова, Стерлитамак;

«Лучший мастер по ткачеству» - Фаниса Гольцова, Архангельский район;

«Лучший мастер по художественной работе с металлом» - Салават Хайбуллин, Куюргазинский район;

«Лучший мастер по лоскутному шитью» - Елена Шевченко, Уфа;

«Лучший мастер по изготовлению деталей и изделий из стекла» - Анастасия Гаврилова, Уфа;

«Юный ремесленник» - Кадрия Ахметова, Уфа.

В дополнительных номинациях лучшими стали:

«Художественная трансформация» - Светлана Куликова, Уфа;

«Новое преображение» - Ирина Зиннурова, Татышлинский район;

«Новогодняя миниатюра» - Маргарита Купцова, Уфа;

«За преданность ремеслу» - Рим и Дим Галимовы, Мишкинский район;

«За креативное решение» - Ольга Серебренникова, Уфа;

«За оптимальное решение» - Алена Думчева, Уфимский район;

«Алтын ҡул» - Ахат Нурушев, Кармаскалинский район;

«Художественное стекло (фьюзинг)» - Элеонора Саунина, Уфа.

Все победители и призеры награждены дипломами и памятными статуэтками.

Конкурс «Ремесленник года» проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предусматривает широкую поддержку всех инициатив, связанных с развитием бизнеса.

Фото: Правительство РБ.