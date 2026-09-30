+19 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общее
30 Сентября , 13:08

Работодатели Башкирии получат более 9 миллионов рублей за стажировку выпускников

Бизнес получил дополнительную возможность получить перспективные кадры, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Работодатели Башкирии получат более 9 миллионов рублей за стажировку выпускниковРаботодатели Башкирии получат более 9 миллионов рублей за стажировку выпускников
Работодатели Башкирии получат более 9 миллионов рублей за стажировку выпускников

65 работодателей Башкирии заключили договоры на сумму 9,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на стажировку выпускников профессиональных образовательных организаций. Программа реализуется через кадровые центры занятости и ориентирована на привлечение молодых кадров на предприятия региона.

Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова, с 2009 года в программе стажировки участвовало без малого 17 тысяч молодых специалистов. Механизм субсидирования позволяет компаниям компенсировать часть расходов на оплату труда наставников и адаптацию новичков. Это позволяет бизнесу набрать перспективные кадры с финансовой поддержкой государства в первые полгода после трудоустройства.

По словам Кабановой, по региональной программе компаниям выделяется субсидия на возмещение части затрат на оплату труда каждого стажера. Она составляет минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В нынешнем голду это 40,6 тысячи рублей. Максимальный период стажировки – 6 месяцев.

В свою очередь для самих выпускников стажировка привлекательна тем, что она становится надежным социальным лифтом — дает первый практический опыт, помогает закрепить теоретические знания и значительно повышает шансы на успешное закрепление в штате. Судя по сложившейся практике, большинство участников программы в дальнейшем остаются на предприятиях на постоянной основе, формируя кадровый резерв республики.

В нынешнем году в кадровые центры «Работа России» Башкирии за содействием в трудоустройстве обратилось 415 выпускников образовательных учреждений. В том числе 76 выпускников вузов, 327 — ссузов и 12 выпускников общеобразовательных учреждений. Данные за 2025 год показывают, что при поддержке кадровых центров работу нашли около 70 процентов выпускников.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru