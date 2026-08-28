Предпринимателей Башкирии приглашают на вебинар

31 августа в 11.00 часов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан предлагает всем представителям бизнес-сообщества принять участие в онлайн‑вебинаре «Порядок заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг: практические аспекты». Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта «Лекторий. Право на бизнес». Его основная цель — помочь предпринимателям лучше ориентироваться в правовых вопросах.

По словам Уполномоченной Ирины Абрамовой в числе самых актуальных остается тема договоров. То есть, еще при заключении сделки формируются потенциальные риски для бизнеса. Как правильно оформить договорные отношения — обсудят во время вебинара.

Спикером мероприятия выступит председатель коллегии адвокатов «Исмагилов и партнёры», общественный эксперт pro bono Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ в сфере уголовного права, банкротства и арбитражных споров Дамир Исмагилов.

Во время встречи стороны подробно разберут основные требования к заключению договоров на выполнение работ и оказание услуг, ключевые условия, требующие особого внимания при подписании договоров, изучат распространенные ошибки в оформлении договорных отношений и рекомендации по их предотвращению.

Фото пресс-службы правительства РБ.