+15 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общее
28 Августа , 07:30

Предпринимателей Башкирии приглашают на вебинар

В ходе встречи специалисты расскажут о рисках при заключении договоров.

Предпринимателей Башкирии приглашают на вебинарПредпринимателей Башкирии приглашают на вебинар
Предпринимателей Башкирии приглашают на вебинар

31 августа в 11.00 часов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан предлагает всем представителям бизнес-сообщества принять участие в онлайн‑вебинаре «Порядок заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг: практические аспекты». Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта «Лекторий. Право на бизнес». Его основная цель — помочь предпринимателям лучше ориентироваться в правовых вопросах.

По словам Уполномоченной Ирины Абрамовой в числе самых актуальных остается тема договоров. То есть, еще при заключении сделки формируются потенциальные риски для бизнеса. Как правильно оформить договорные отношения — обсудят во время вебинара.

Спикером мероприятия выступит председатель коллегии адвокатов «Исмагилов и партнёры», общественный эксперт pro bono Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ в сфере уголовного права, банкротства и арбитражных споров Дамир Исмагилов.

Во время встречи стороны подробно разберут основные требования к заключению договоров на выполнение работ и оказание услуг, ключевые условия, требующие особого внимания при подписании договоров, изучат распространенные ошибки в оформлении договорных отношений и рекомендации по их предотвращению.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru