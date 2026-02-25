Радий Хабиров: «Мы не снижаем планку по строительству жилья»

Глава Башкирии Радий Хабиров участвует в пленарной сессии Международного форума «УралСтройИндустрия». Тема сессии — «Строительная отрасль России: цели, тренды и ключевые ориентиры развития до 2030 года».

Во время открытия мероприятия Радий Хабиров подчеркнул, что в регионе не снижают планку строительства жилья. В течение последних лет она превышает 3 миллиона квадратных метров в год. А к 2030 году, согласно поручениям Президента России Владимира Путина, эту цифру планируется увеличить до 4 миллионов квадратных метров.

При этом Хабиров согласился, что времена сейчас непростые. Но после того, как снизится влияние внешних факторов, будет набран необходимый темп. Глава Башкирии также рассказал об участии республики в федеральных программах для подготовки в Уфе двух масштабных перспективных территорий застройки — Забелья и Зауфимья. Сейчас там идет строительство инфраструктуры, далее планируется построить 20 миллионов квадратных метров жилья.

Фото: сайт главы РБ.