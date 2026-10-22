В Уфимском университете рассказали, как поддерживают студентов с ОВЗ

Сегодня в УУНиТ обучаются 176 студентов с инвалидностью, причем только в этом году первокурсниками стали 56 человек — большинство выбрали ИТ- и гуманитарные направления. Таким студентам университет предоставляет комплексную поддержку: социальную стипендию, психологическое сопровождение, зоны для самостоятельной работы, бесплатное проживание в общежитии, специальные условия доступа и бесплатный отдых в спортивно-образовательном центре, рассказали в пресс-службе УУНиТ.

Открывая мероприятие, проректор по развитию образования Юлия Рахманова подчеркнула, что создание доступной среды и системная поддержка — один из приоритетов вуза: «Мы ориентированы на индивидуальные потребности каждого поступающего и гарантируем равные возможности для самореализации».

Начальник управления по социальной работе Ирина Галимова презентовала уникальную разработку университета — видеопаспорт доступности кампуса. Этот инструмент позволяет абитуриентам и их родителям заранее в формате 3D-тура оценить безбарьерную среду вуза. Она также отметила, что студенты с инвалидностью активно участвуют в общественной жизни: незрячий студент Артём Бондаренко стал первым чемпионом России по параскалолазанию, а будущий филолог Софья Груздева вышла в финал фестиваля инклюзивной культуры и творчества.

О помощи в выходе на рынок труда рассказал директор Центра карьеры УУНиТ Айбулат Хусаинов. Центр сопровождает обучающихся на всех этапах — от индивидуального тестирования и консультаций до содействия в трудоустройстве и стажировках. При поддержке специалиста РУМЦ ВятГУ Оксаны Шакировой участники прошли профориентационное тестирование, специально разработанное для людей с ОВЗ, что позволило каждому наметить персональную траекторию развития.

«Инклюзивное образование — неотъемлемая часть философии нашего университета. Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент, независимо от состояния здоровья, чувствовал себя полноценным членом большой университетской семьи и мог реализовать свой потенциал. Поддержка абитуриентов с ОВЗ начинается задолго до поступления и продолжается на протяжении всего обучения и при выходе на рынок труда. Уверен, совместные усилия с коллегами-единомышленниками помогут открыть новые возможности для талантливой молодежи республики», — прокомментировал ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Фото: пресс-служба УУНиТ.