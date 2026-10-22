В Башкирии расширили сеть агроклассов

Обучение в агроклассе будет вестись по направлению «Агроинженерия» с углубленным изучением физики, математики и информатики.

Ключевым партнером проекта выступил инвестор СПК «Колхоз имени Салавата» — хозяйство заинтересовано в подготовке собственных кадров. Именно запрос предприятия определил профиль класса. На оснащение направления было направлено пять миллионов рублей, еще около двух миллионов — на адаптацию помещения под лабораторные и проектные работы. По регпроекту 90 процентов расходов на создание класса будут возмещены из федерального и регионального бюджетов.

— Агротехнологические классы — наш прямой мост между школой, вузом и реальным производством, — сказал на церемонии открытия класса вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — В Зиргане мы видим образцовый пример такого партнерства: инвестор вкладывает средства в оснащение и ремонт, государство компенсирует затраты, Башкирский ГАУ обеспечивает методическую поддержку. Таким образом, в стране, в республике создаются целая система по подготовке кадров, не просто кадров, а компетентных специалистов будущего поколения.

Класс в Зиргане оснащен современным оборудованием: интерактивным комплексом, тренажерным комплексом «Изучение устройства трактора с прицепом и экскаватором», тренажером «Устройство и навыки вождения сельскохозяйственной техники», цифровыми микроскопами, 3D-принтером и сканером, базовым робототехническим набором и набором-конструктором программируемого образовательного беспилотного аппарата для автономных полетов.

В минсельхозе РБ отметили, что к концу года в Башкирии будет создано 10 агротехклассов.

Фото: пресс-служба МСХ РБ.