19 октября — День криминалистики: эксперт УУНиТ развенчал мифы о профессии

Криминалистика и криминология — одно и то же. Эксперт сравнивает это с разницей между врачом-диагностом и хирургом. Криминология изучает причины преступности и профилактику, криминалистика — раскрытие уже совершенного преступления: осмотр места происшествия, экспертизы, тактику следственных действий. Термин ввел австрийский следователь Ганс Гросс в 1893 году.

Идеальное преступление существует. По закону Эдмона Локара «каждый контакт оставляет след». Преступник всегда что-то приносит на место события и уносит с собой. Главной уликой может стать не нож, а пылинка на рукаве.

Все как в сериалах: ДНК за 15 минут. Из-за «эффекта CSI» зрители ждут мгновенных результатов. В реальности генетическая экспертиза занимает дни, а ее вывод — не «виновен», а совпадение профилей, которое суд оценивает в совокупности с другими доказательствами. При этом криминалистика защищает и невиновных: в 1980-х метод «генетических отпечатков» Алека Джеффриса сначала оправдал ошибочно признавшегося, а затем изобличил настоящего убийцу.

Надел перчатки — и следов нет. Перчатка сама оставляет след, а внутри остаются пот и клетки кожи — ДНК владельца. Выброшенная перчатка нередко становится главной уликой.

Удалил переписку — улик нет. Цифровая криминалистика восстанавливает удаленные файлы, анализирует метаданные, соединения и транзакции. Копии сообщений могут храниться на серверах и у собеседника. Эксперт предупреждает молодежь: «легкая подработка» с передачей банковской карты или переводом денег оставляет цифровой след и ведет к статусу дроппера.

Пять привычек, которые пригодятся каждому:

Правило трех деталей — заходя в новое помещение, отметьте три детали: наблюдательность тренируется, как мышца.

Правило «не трогай» — очевидцу происшествия нельзя наводить порядок, поднимать или стирать: добросовестный помощник — самый опасный враг следа.

Правило фиксации — при угрозе или мошенничестве в сети делайте скриншоты с датой, ссылкой на профиль и номером.

Правило двух версий — очевидное не всегда истинно; криминалист проверяет несколько версий, и этот подход полезен при оценке новостей и слухов.

Правило цифровой гигиены — выключайте геотеги на фото, которые публикуете.

«День криминалиста — праздник людей, которые умеют видеть истину в мелочах: в отпечатке, волокне, строке программного кода. В Институте права УУНиТ мы учим будущих юристов не только знать закон, но и доказывать — точно, научно, с уважением к правам каждого человека. Поздравляю криминалистов, следователей и экспертов с профессиональным праздником! Ваша работа — гарантия того, что ни один виновный не уйдет от ответственности, а ни один невиновный не будет осужден», — отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Фото: пресс-служба УУНиТ.