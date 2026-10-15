В Уфе на педагогическом форуме обсудили развитие полилингвального образования

Как отметила директор Института филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени М. Акмуллы Халида Галимова, это свидетельствует о значимости темы. По ее словам, полилингвальное и поликультурное образование сегодня — одно из магистральных направлений развития образовательной системы и языковой политики России. Министерство просвещения РФ и глава Башкирии Радий Хабиров уделяют этому большое внимание. На базе Акмуллинского университета создан научно-методический центр полилингвального образования. Главная цель — сохранение родного языка.

Опытом поделился начальник управления национального образования министерства просвещения РБ Мурат Ишемгулов. Он сообщил, что в Башкирии работают 12 полилингвальных школ, которые ориентированы не только на русский, башкирский и английский, но и на татарский, марийский, удмуртский языки. Чувашская школа на подходе. В этих учебных заведениях обучается более 12 тысяч детей. Школы позиционируются как элитные, с самыми современными условиями.

Декан историко-филологического факультета Набережночелнинского государственного педагогического университета Гульнур Полькина подчеркнула: «Россия исторически является многонациональным государством, и сохранение языков и культуры — это наша обязанность. Владение несколькими языками в наше время — необходимость». Она отметила важность подготовки кадров для полилингвального образования и партнерства с БГПУ имени М. Акмуллы, благодаря которому студенты могут обмениваться опытом. Среди проблем — нехватка учителей физики и математики для таких школ, а также учебных материалов. Тем не менее Полькина уверена: «Полилингвальное образование — это инвестиции в будущее России».

Анжела Едличко, и.о. заведующего кафедрой немецкого языка и культуры МГУ, в своем докладе сделала акцент на обзоре научных работ и практик в российских вузах. Она рассказала об интересных наработках, например, в Кемеровском государственном университете на гуманитарных направлениях параллельно изучают четыре языка.

Одним из центральных стало выступление Мадины Царазоновой, директора школы-интерната «Аланская гимназия» во Владикавказе. Она поделилась видением создания полилингвальной среды на примере своей гимназии: «Сегодня мы понимаем, что российская национальная идея состоит в патриотизме, и поэтому общество ждет, что из школы выйдет современный поликультурный, полилингвальный человек — патриот своей страны. Модель образовательного пространства, обеспечивающая результат, должна отвечать запросу общества. И, на мой взгляд, именно таковой является модель полилингвального образования». Директор гимназии отметила важность знакомства с достижениями национальной культуры и закладки основ диалога культур. Для Северной Осетии полилингвальное образование стало стратегическим инструментом сохранения родного языка.

Напомним, программа Национального педагогического форума включает семь конференций, пять круглых столов и два семинара, затрагивающих широкий спектр проблем сферы образования. Работа форума продолжится до 16 октября.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.