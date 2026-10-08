В Уфе обсудили инженерную безопасность территорий с опасными геоусловиями

Форум собрал ведущих ученых, инженеров-изыскателей, проектировщиков и представителей власти. География участников оказалась широкой: в Уфу приехали делегации из МГУ им. М.В. Ломоносова, МГСУ, Санкт-Петербурга, Перми (ПГНИУ), Сыктывкара (ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), Иркутска (ИЗК СО РАН) и Казани. Активно участвовали специалисты УУНиТ и УФИЦ РАН, рассказали в пресс-службе Уфимского университета.

На пленарной сессии обсуждались достижения эколого-геологических исследований МГУ, уникальный опыт Башкирии: научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш» Ольга Червяцова рассказала о номинации пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а Александр Смирнов из Института геологии УФИЦ РАН представил данные о типах карста и его распространении в республике.

— В центре внимания оказались актуальные вопросы взаимодействия человека и природы. Ученые представили исследования о влиянии экзогенных процессов на инженерные сооружения, динамике водных объектов в биомах Европейской части России и воздействии землепользования на устойчивость экосистем, — отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Эксперты обсудили прикладные методы защиты территорий, доклады о защитной мощности грунтов при проектировании противокарстовой защиты, новый метод прогнозирования диаметра карстового провала, а также применение машинного обучения для оценки карстовой опасности.

— Отдельный доклад посвятили карстовой устойчивости Уфы и влиянию селитебной территории на состояние карстовых вод бассейна реки Шульган, — поделился директор ООО «УфаСтройизыскания» Павел Челпанов. — Также почтили память выдающегося аналитика и изыскателя Владимира Камалова, чей вклад в разработку сводов правил для инженеров-карстоведов стал темой отдельного выступления.

Практическая направленность форума выразилась в двух выездных программах. Двухдневная экспедиция «Шульган-Таш» позволила участникам посетить объект всемирного наследия ЮНЕСКО (статус получен в июле 2025 года), остановиться на турбазе «Тенгри» в селе Кага, попробовать блюда башкирской кухни, а также увидеть историко-культурный музей-заповедник и карстовую пещеру с наскальной живописью. Однодневный маршрут «Красный Ключ» включал посещение Свято-Георгиевского мужского монастыря, переход через шлюз Павловской ГЭС, подъем на Красные скалы и визит к роднику Красный Ключ — самому мощному источнику в России и второму по величине в Европе. Участники также ознакомились с работой современного завода по розливу питьевой воды и системой лабораторного контроля качества.

— Проведение форума такого уровня — это признание компетенций уфимской научной школы и реальный шаг к созданию безопасного будущего для наших городов. Мы увидели, как фундаментальная наука в руках инженеров превращается в конкретные инструменты защиты территорий. Уверен, что решения, выработанные в ходе дискуссий, станут основой для новых стандартов в строительстве и экологии, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров. — Мы гордимся, что Уфа стала центром притяжения для лучших умов страны, и готовы продолжать эту работу, нацеленную на решение самых сложных инженерных вызовов современности.

Фото: пресс-служба УУНиТ.