Уфимский университет вошёл в топ-15 рейтинга фонда Потанина

Аспирант УУНиТ Даниил Кабанов, получавший стипендию еще будучи магистрантом Физико-технического института, поделился: «Для меня победа в этом конкурсе — очень значимое событие. Это признание проделанной работы и подтверждение правильности выбранного пути. Она открывает возможности для профессионального роста и реализации творческих идей. Теперь есть ресурс и уверенность, чтобы развивать начатые проекты и пробовать новое».

Рейтинг фонда Потанина публикуется с 2004 года и отражает активность 75 ведущих вузов — участников конкурсов и мероприятий для студентов и преподавателей. УУНиТ — единственный университет в Башкирии, допущенный к конкурсным отборам фонда. В 2025 году победителями стипендиального конкурса стали четверо студентов Уфимского университета — представители энергетического машиностроения, физики, прикладной математики и информатики, а также филологии. Каждый из них будет ежемесячно получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 30 тысяч рублей до окончания обучения, рассказали в пресс-службе УУНиТ.

По словам ректора Уфимского университета Вадима Захарова, столь стремительный рост в рейтинге — с 69-го на 14-е место за два года — результат системной работы всего коллектива по созданию среды, где студенты и преподаватели могут реализовывать самые смелые идеи. «Мы выстраиваем „бесшовную“ модель образования, где на каждом этапе — от школьной скамьи до высокотехнологичного производства — рядом с обучающимся находится потенциальный работодатель, заинтересованный в его компетенциях. Победы наших студентов в престижных конкурсах фонда Потанина подтверждают, что эта стратегия работает», — отметил ректор.

Фото: пресс-служба УУНиТ.