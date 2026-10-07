Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам

Как рассказал журналистам председатель Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов, единые учебники создавались по поручению президента России Владимира Путина. Уже готовы и внедряются в школах пособия по истории России и всеобщей истории для 5 — 11 классов. А в 32 пилотных регионах создаются учебники «История нашего края».

— Все люди, закончившие школу Российской Федерации, должны иметь единое представление о нашем прошлом, — пояснил необходимость создания единых учебников Рамиль Рахимов. — Дети, пройдя курс истории нашей страны, должны понимать, что нам есть чем гордиться, есть кем гордиться и есть что делать. Потому что учебники должны настраивать детей на созидательный труд.

Башкирия вошла в число пилотных регионов, где был разработал комплект учебников по истории родного края. Его создал авторский коллектив под руководством Рамиля Рахимова и Булата Азнабаева. А в декабре прошлого года они были включены в федеральный перечень учебников. Сейчас они проходят обязательные юридические процедуры и в скором времени поступят в школы республики.

«История нашего края. Башкортостан» состоит из двух учебников: один — для пятого класса, второй — для шестого-седьмого. В пятом классе на изучение предмета будет отведено 34 часа. За это время ребята изучат историю нашего региона с древности до начала XVIII века. На шестой и седьмой классы отводится по 17 часов. Они охватят Средние века, Новое время и новейшую историю, в том числе историю специальной военной операции.

Подробнее о новых учебниках читайте на страницах газеты «Республика Башкортостан».

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