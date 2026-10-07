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Образование
7 Октября , 15:46

Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам

В ИА «Башинформ» состоялась презентация новой линейки учебников по истории, в том ее регионального компонента — «История нашего края. Республика Башкортостан».

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Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникамШкольники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам
Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам

Как рассказал журналистам председатель Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов, единые учебники создавались по поручению президента России Владимира Путина. Уже готовы и внедряются в школах пособия по истории России и всеобщей истории для 5 — 11 классов. А в 32 пилотных регионах создаются учебники «История нашего края».

— Все люди, закончившие школу Российской Федерации, должны иметь единое представление о нашем прошлом, — пояснил необходимость создания единых учебников Рамиль Рахимов. — Дети, пройдя курс истории нашей страны, должны понимать, что нам есть чем гордиться, есть кем гордиться и есть что делать. Потому что учебники должны настраивать детей на созидательный труд.

Башкирия вошла в число пилотных регионов, где был разработал комплект учебников по истории родного края. Его создал авторский коллектив под руководством Рамиля Рахимова и Булата Азнабаева. А в декабре прошлого года они были включены в федеральный перечень учебников. Сейчас они проходят обязательные юридические процедуры и в скором времени поступят в школы республики.

«История нашего края. Башкортостан» состоит из двух учебников: один — для пятого класса, второй — для шестого-седьмого. В пятом классе на изучение предмета будет отведено 34 часа. За это время ребята изучат историю нашего региона с древности до начала XVIII века. На шестой и седьмой классы отводится по 17 часов. Они охватят Средние века, Новое время и новейшую историю, в том числе историю специальной военной операции.

Подробнее о новых учебниках читайте на страницах газеты «Республика Башкортостан».

Фото автора.

Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам
Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам
Школьники Башкирии будут изучать историю родного края по новым учебникам
Автор:Мария СНЫТКИНА
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