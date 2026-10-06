Ветеран СВО из Башкирии вернулся в родную школу, чтобы воспитывать защитников

Иван Барышев — выпускник этой школы и бывший воспитанник кадетской роты при главе администрации Кумертау. Он признается, что школа для него — источник сил. В детстве, наблюдая за плацем, он мечтал об армии, а примером для него стал руководитель кадетского класса Дмитрий Булюкин. После школы Иван служил в спецназе по призыву, затем поступил в Кумертауский педагогический колледж, но через полтора месяца заключил контракт с Вооруженными силами РФ.

Служба шла своим чередом, пока 24 февраля 2022 года, находясь в командировке в Крыму, он не получил приказ. Так он оказался на передовой: Запорожье, Донецкое направление, разведка, артиллерия. По его словам, на фронте все становится ясным — важны не лозунги, а боевое товарищество и ответственность перед теми, кто верит в тебя. Рядом с ним были люди старшего поколения, и он не мог оставаться в стороне, когда под угрозой оказались мирные жители и дети.

В сентябре 2022 года Барышев вернулся домой. Первым делом он пришел в родную школу к директору Альфие Корепиной, которая поддержала его и помогла восстановиться в колледже по индивидуальному плану. Ранее кадетские классы (МЧС, ФССП, ФСБ, имени Героя России Минигали Шаймуратова) курировали женщины-педагоги. Теперь эту роль взял на себя Иван.

Кроме школы, он работает педагогом-организатором в военно-патриотическом центре «Гефест», где когда-то учился сам. Он проводит для ребят встречи, военно-спортивные игры, экскурсии, учит их командному духу и силе воли. «Моя цель — воспитать в детях любовь к Родине и уважение к родному дому, к близким. Патриотизм начинается с малого», — говорит Иван. Его воспитанники уже становятся призерами всероссийских конкурсов, но главное, считает он, — это умение быть верным другом и патриотом.

Фото: соцсети Башкирского батальона.