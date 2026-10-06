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6 Октября , 10:30

Студенты-кубинцы из УГНТУ сыграли в бейсбол в честь 100-летия Фиделя Кастро

В Уфимском районе состоялся товарищеский матч по бейсболу, приуроченный к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро — кубинского революционера, государственного, политического и партийного деятеля. На поле вышли команда «Башкирия» и сборная кубинских студентов УГНТУ. Всего в игре приняли участие 25 спортсменов.

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Студенты-кубинцы из УГНТУ сыграли в бейсбол в честь 100-летия Фиделя КастроСтуденты-кубинцы из УГНТУ сыграли в бейсбол в честь 100-летия Фиделя Кастро
Студенты-кубинцы из УГНТУ сыграли в бейсбол в честь 100-летия Фиделя Кастро

Матч проходил с переменным успехом: соперники поочередно вырывались вперед. В концовке девятого иннинга кубинские студенты сумели догнать башкирскую команду, и встреча завершилась со счетом 16:16, рассказали в пресс-службе УГНТУ.

Для кубинских участников это был первый опыт игры в бейсбол в России. Во время матча они общались между собой на испанском языке, а зрители поддерживали команды, скандируя в том числе «¡Vamos, equipo!». По окончании игры команды поблагодарили друг друга и сделали совместное фото.

Организаторы отметили, что такие товарищеские встречи будут регулярными.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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