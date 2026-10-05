Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя

В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что учитель — это гораздо больше, чем профессия. «Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке его способности и лучшие качества», — отметил Владимир Путин.

Президент особо выделил важность того, чтобы школьники и студенты вне зависимости от места жительства чувствовали себя частью большой единой страны, с детства учились уважать разнообразие культур и самобытных традиций многонационального народа России. «Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста. Президент также отметил роль конкурсов профессионального мастерства и заверил, что работа по обновлению инфраструктуры образования — школ, колледжей и вузов — будет продолжена при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы.

«Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела», — обратился глава государства к педагогам, пожелав им здоровья, благополучия и еще раз поздравив с праздником.

Фото: kremlin.ru.