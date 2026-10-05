В Уфе чествовали педагогов Башкирии

От имени главы республики Радия Хабирова Александр Шельдяев поблагодарил педагогов за их труд и отметил, что в регионе последовательно создаются условия для профессионального роста учителей и внедрения современных образовательных практик.

— Мы развиваем инфраструктуру образования, создаем условия для профессионального роста педагогов, применения передовых практик и методик. Башкортостан занимает первое место в Приволжье и третье в стране по количеству оснащенных школ, — подчеркнул Александр Шельдяев. — В этом году свои двери для учеников распахнули пять новых школ, до конца года откроем еще три школы на более чем 3,5 тысячи мест. Кроме того, проведен капитальный ремонт 36 школ, шести детских садов и шести колледжей.

Высокие результаты демонстрируют и сами школьники. Республика входит в пятерку регионов по числу участников и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: в этом году в нем приняли участие 193 ученика, 78 из них стали победителями и призерами. Отдельно отмечены достижения педагога Ризиды Моревой, подготовившей нескольких стобалльников по химии и команду призеров «Большой олимпиады Росхима». Стабильно высокие результаты показывают выпускники и на ЕГЭ: в текущем году зафиксировано 210 стобалльных работ. Школьники из Башкирии регулярно становятся призерами и победителями международных олимпиад.

Среди ярких достижений педагогов — успехи на всероссийских профессиональных конкурсах. Учитель башкирского языка и литературы Центра образования №10 Уфы Ляйсан Хасанова удостоена специального приза «За преемственность поколений» Пятого Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Особое внимание в республике уделяется дошкольному образованию: 2026 год объявлен министерством просвещения Годом дошкольного образования. Александр Шельдяев отдельно подчеркнул значимость труда воспитателей. В Башкирии функционируют 944 детских сада, где воспитываются свыше 186 тысяч детей. Качество дошкольного образования подтверждается победами педагогов на профессиональных состязаниях.

Так, воспитатель детского сада №3 поселка Акъяр Альбина Шарипова одержала победу в Пятом Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в номинации для педагогов дошкольного образования. Старший воспитатель детского сада №29 города Белорецк Ирина Тарасова стала соавтором рабочей тетради «Знакомим дошкольников с материальной культурой башкирского и русского народов». Большой вклад в развитие дошкольного образования внесла и Марина Пудовкина: под ее руководством детский сад неоднократно участвовал в конкурсе ППМИ, а в прошлом году при поддержке Фонда президентских грантов был реализован проект «Гармония речи».

Александр Шельдяев напомнил, что в августе глава республики подписал указ о повышении престижа педагогического труда.

— И это только начало. Мы продолжим расширять меры поддержки учителей, строить новые школы и наполнять их современным оборудованием, — заверил и.о. премьер-министра.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией: 43 работника сферы образования были удостоены государственных наград Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба правительства РБ.