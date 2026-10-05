Радий Хабиров поблагодарил учителей за воспитание настоящих патриотов

В своем поздравлении руководитель региона подчеркнул неоценимый вклад учителей в воспитание подрастающего поколения. «День учителя — еще один хороший повод сказать спасибо всем нашим педагогам. За благородный труд, мудрость, терпение. За важные знания и умения, которые они передали нам и сегодня передают нашим детям. За любовь, тепло и заботу», — отметил Радий Хабиров.

Глава республики акцентировал внимание на том, что поддержка педагогов является одной из приоритетных задач региональной власти. В Башкирии реализуется комплекс мер, направленных на улучшение условий труда учителей и повышение престижа профессии.

«Мы выросли, и теперь уже наша задача — заботиться о наших учителях. И мы это делаем. Поддерживаем молодых преподавателей, а также тех, чьи ученики добиваются успехов на ЕГЭ и олимпиадах. Стараемся создавать хорошие условия труда — как бы ни было сложно, продолжаем строить и ремонтировать школы, здесь нам здорово помогает нацпроект "Молодежь и дети"», — написал Радий Хабиров.

Отдельно Радий Хабиров напомнил, что особый статус педагога в России своим указом закрепил президент Владимир Путин. В дополнение к федеральным мерам в республике разработаны и действуют свои дополнительные меры поддержки.

Завершая обращение, глава Башкирии подчеркнул важную миссию учителей в формировании ценностей и патриотическом воспитании молодежи.

«Дорогие наши учителя, вы — опора нашей республики и страны. Вы не просто учите детей. Вы даете ребятам правильные установки и ориентиры, прививаете ценности, которые они пронесут через всю жизнь. Воспитываете настоящих патриотов. Низкий вам за это поклон!» — резюмировал он.

Фото: страница Радия Хабирова в Максе.