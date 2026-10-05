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Образование
5 Октября , 11:49

Культура народов Башкирии станет основой для цифровых проектов

Проект «Атлас народов: Башкортостан — Родина многих» объединяет образование, технологии и культурное наследие.

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Культура народов Башкирии станет основой для цифровых проектовКультура народов Башкирии станет основой для цифровых проектов
Культура народов Башкирии станет основой для цифровых проектов

В республике набирает обороты проект «Атлас народов: Башкортостан — Родина многих». Его цель — превратить богатое культурное наследие региона в современные медиапродукты: интерактивные истории, мини-игры, анимацию и другие цифровые форматы, рассказали в пресс-службе правительства РБ. Организатором выступает мастерская киберфизической инновации «Берлога», действующая на базе Центра опережающей профессиональной подготовки РБ. Мероприятия приурочены к Году единства народов России и проводятся при грантовой поддержке Движения Первых и министерства просвещения РБ.

Участники проекта — резиденты межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Вместе с мастерской «Берлога» над созданием контента работает анимационная студия ARTWOLL. Для молодежи открыто пять направлений: интерактивные истории, мини-игры, медиапроизводство, классическая анимация и анимация с использованием искусственного интеллекта. В каждом из них культурные сюжеты и образы народов Башкирии становятся основой для современных цифровых продуктов.

Особое внимание уделено классической анимации. Здесь «Берлога» отвечает за общую реализацию проекта, а студия ARTWOLL курирует анимационное направление, передавая участникам профессиональный опыт. Такой подход позволяет молодым людям познакомиться с реальным производственным процессом и применить знания на практике.

— Башкортостан обладает богатым и разнообразным культурным наследием. Наша задача — создавать условия, в которых молодое поколение сможет не только изучать его, но и находить современные способы говорить о нем. Такие проекты помогают одновременно сохранять связь с культурой региона, развивать творческий потенциал молодежи и формировать кадровый резерв для креативных индустрий республики, — отметил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.

Итоговым событием станет фестиваль, который пройдет в ноябре. На нем представят платформу «Атлас народов» и результаты работы участников по всем направлениям.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков, а к 2036 году — уже 40. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 кампуса. Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется этот федеральный проект. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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