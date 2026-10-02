В Акмуллинском университете открыли обновлённые кабинеты и лаборатории

Председатель Госкомитета Башкортостана по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила: «Модернизация кабинетов в педагогическом вузе — это вклад в школьное образование. Студент учится на современном оборудовании и потом приносит эту методику в школу. Это напрямую влияет на качество образования детей. В Башкортостане мы обновляем все — от вузовских лабораторий до школьных кабинетов, чтобы подготовка кадров была целостной и отвечала современным требованиям».

Кабинет биологии открыли на естественно-географическом факультете. Его создали в рамках Комплексного плана повышения качества математического и естественно-научного образования. Главная цель — научить студентов понимать науку и подготовить их к работе в медицине, генетике, экологии и биотехнологиях. В кабинете есть цифровые лаборатории по физиологии, биологии и экологии с беспроводными датчиками. Они в реальном времени измеряют параметры окружающей среды и показатели живых организмов. Также есть программа для анализа данных. Цифровые микроскопы подключаются к компьютеру или интерактивной панели, показывают микропрепараты на большом экране, записывают видео и делают точные измерения. Биологические модели помогают увидеть то, что не разглядеть в обычный микроскоп. Кабинет уже используют для занятий со студентами, курсов для учителей биологии, мастер-классов для школьников и подготовки одаренных детей к Всероссийской олимпиаде.

Полностью обновили и лабораторию химии. Здесь сделали капитальный ремонт, купили новую мебель и современное оборудование — например, спектрофотометр и газоанализатор. Появилась цифровая таблица Менделеева с голосовым помощником, а также цифровые лаборатории для учеников и учителя с планшетами. В аудитории будут проводить занятия по общей, неорганической, органической и физической химии, а также по методике преподавания. Лаборатория открыта и для школьников — здесь можно углубленно изучать химию и готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий обновили три профильные аудитории. В двух из них сделали капитальный ремонт.

Еще одна новая точка роста — многофункциональная аудитория для проектной работы и обучения студентов художественно-графического факультета. Здесь проводят занятия по дизайну и цифровому искусству, мастер-классы для школьников и курсы повышения квалификации учителей по программе «Труд и технология». В мастерской 11 современных компьютеров, два интерактивных дисплея-планшета и мультимедийная панель. На планшетах можно рисовать специальной ручкой прямо по экрану, а панель делает занятия нагляднее.

Ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов поблагодарил министерство просвещения России: «Мы очень благодарны за эту системную работу. Она помогает педагогическим вузам быть в курсе позитивных изменений и идти в ногу со временем».

Открытие новых кабинетов и лабораторий — важный шаг в развитии университета. Обновленные пространства будут служить не только студентам и преподавателям, но и школьникам, учителям и всем, кто связан с образованием в республике. Это прямое воплощение миссии педагогического университета — готовить педагогов, которые придут в школы с современными методиками и актуальными знаниями.

Фото: пресс-служба правительства РБ.