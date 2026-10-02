Школьники Уфы прошли посвящение в ученики космических классов

Символично, что посвящение прошло между двумя важными датами — Днем машиностроителя и Днем начала космической эры. Это подчеркивает неразрывную связь машиностроения и космонавтики в подготовке будущих инженерных кадров, подчеркнули в пресс-службе УУНиТ.

Проект «Космические классы: Ракетно-космические технологии» стартовал в этом году благодаря слаженной работе команды проекта и поддержке партнеров: Госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех», Федерации космонавтики России, администрации главы и правительства Республики Башкортостан, министерства просвещения РБ, Башкортостанского регионального отделения «Союза машиностроителей России», АО «ОДК-УМПО», Комитета ветеранов Ракетных войск стратегического назначения РБ, ведущих вузов республики — Уфимского университета науки и технологий и УГНТУ, Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, администраций районов Уфы, а также общественных комитетов «Виктори» и «Гагарин-центр».

Поздравить первых учеников космических классов пришли выдающиеся люди — государственные деятели, руководители предприятий и образовательных организаций, ветераны отрасли. А помощник председателя Совета Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России, летчик-инструктор, обладатель мирового рекорда за первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты 10 000 метров Александр Лынник исполнил песню «14 минут до старта».

Уфимский университет науки и технологий на церемонии посвящения представляли проректор по развитию образования Юлия Рахманова и заместитель начальника управления по работе с абитуриентами Радик Калимуллин.

— Сегодня для вас, первых пятиклассников, звучит особый звонок — не школьный, а космический. Вы делаете свой первый шаг к звездам, вступая в ряды учеников космического класса «Ракетно-космические технологии». Уфимский университет науки и технологий гордится тем, что является частью этого масштабного проекта. Мы видим, как год за годом растет интерес школьников к инженерным профессиям. В 2026 году в олимпиадах и научно-технических конференциях, которые мы проводим для ассоциированных школ, приняли участие более 4 000 человек, а победителями и призерами стали 248 ребят. Это не просто цифры — это будущее инженерной элиты нашей республики и страны. Учитесь, дерзайте, мечтайте! И помните: звезды становятся ближе к тем, кто твердо стоит на земле и уверенно смотрит в небо, — обратилась к ребятам Юлия Владиславовна.

В рамках церемонии состоялось вручение свидетельств о вступлении в проект Ассоциированных школ Союза машиностроителей России и о присвоении школам общественно-профессионального статуса «Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической специализацией». Свидетельства получили директора семи образовательных организаций.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров назвал это событие историческим и отметил:

— Открытие космических классов в уфимских школах — это стратегический шаг для всей системы инженерного образования Башкирии. Уфимский университет рассматривает этот проект не просто как профориентацию, а как создание бесшовного образовательного трека. Мы видим в этих пятиклассниках будущих абитуриентов, которые через несколько лет придут к нам с уже сформированным инженерным мышлением и глубоким пониманием отрасли. Наша задача — дать им не только теоретическую базу, но и с первых дней погрузить в реальную научную и конструкторскую среду наших лабораторий. Уверен, что именно из этих ребят вырастет новое поколение специалистов, которые будут определять технологический суверенитет России в аэрокосмической сфере.

Изюминкой мероприятия стало обращение к школьникам космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Анны Кикиной, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС). Они поздравили ребят прямо из космоса.

Фото: пресс-служба УУНиТ.