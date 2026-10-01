В Башкирии открылся приём заявок на акселератор социальных проектов 2026 года

Участниками проекта могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории республики, а также те, кто планирует начать бизнес в сфере социального предпринимательства. Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

— В этом году акселератор социальных проектов пройдет уже в шестой раз, что подтверждает его востребованность. Программа позволит ее выпускникам усовершенствовать свои бизнес-модели, определить векторы развития и привлечь экспертную поддержку от лидеров социального бизнеса, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Обучение длится полтора месяца и проходит в смешанном формате (онлайн и офлайн). Программа включает практические модули, мастер-классы, семинары, восемь индивидуальных консультаций. В финале участники защитят свои проекты перед экспертной комиссией.

Прием заявок ведется до 9 октября 2026 года. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию Центра «Мой бизнес»: 8 (347) 224-99-99.

Фото: сайт правительства РБ