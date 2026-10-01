В Башкирии начался отбор в Республиканский математический лицей-интернат

О начале отбора на пресс-конференции в ИА «Башинформ» рассказали министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин и руководитель рабочей группы по концепции создания и организации деятельности РМЛИ Ринат Курамшин.

— Оператором олимпиады «Путь в РМЛИ» выступает Центр развития талантов «Аврора», а проходить она будет на платформе «Сириус. Курсы», — сообщил Ильдар Маратович. — В отборе смогут участвовать ученики пятых — седьмых и девятых классов. Причем, не только из Башкирии, но и из других регионов России.

Олимпиада пройдет в три этапа. Первый из них — дистанционный — стартует уже 19 октября и продлится до 23 октября. Его задания будут направлены на оценку математической подготовленности, логического и аналитического мышления, умения рассуждать и решать нестандартные задачи.

Второй, очный, этап запланирован на февраль-март 2027 года, а заключительный — в формате летней математической школы — на июнь-июль. В результате всех этапов будут определены 240 талантливых ребят, которые начнут учиться в Республиканском математическом лицее-интернате имени Башира Рамеева уже 1 сентября 2027 года.

Участники конференции рассказали, что не менее строгий отбор пройдут и педагоги — будущие сотрудники лицея.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде «Путь в РЛМИ» можно по этой ссылке до 19 октября.

Подробнее о концепции работы будущего лицея и особенностях олимпиады читайте в ближайших выпусках газеты «Республика Башкортостан».

Фото автора, баннер с сайта Центра развития талантов «Аврора».