В УГНТУ начался второй сезон «Классов креативных индустрий»

Первый набор объединил учащихся 7–10 классов из Республиканской художественной гимназии-интерната имени К. А. Давлеткильдиева, уфимской школы № 126, лицея № 60 имени М. А. Ферина и лицея города Бирска. Ребята получили возможность раскрыть свои способности и освоить азы креативных индустрий, рассказали в пресс-службе вуза.

В этом году к проекту присоединились еще две образовательные организации: школа № 88 (Уфа) и Центр образования имени И. Ф. Суфиярова (деревня Шмидтово). Занятия проходят на территории межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, в УГНТУ и в школах-партнерах.

В минувшем учебном году участники познакомились с такими направлениями, как искусство, дизайн, медиа и технологии. Теперь акцент смещен на индивидуальные проекты. Главная задача — научиться не просто делать «красиво», а создавать осмысленные продукты. Школьникам предстоит пройти все этапы: от идеи и основы до развития и достижения конкретного результата.

— Креативные индустрии меняют мир вокруг. И наш проект может стать частью этих изменений. Впереди много интересной работы: нас ждут мастер-классы, экскурсии, проекты и коллаборации с настоящими экспертами индустрии. Желаю учащимся оставаться командой, где рождается синергия, сохранять любопытство и делиться самыми безумными идеями, — сказала куратор проекта, специалист по работе с молодежью отдела профориентации и содействия трудоустройству ИЭС Анастасия Меркулова.

Фото: пресс-служба УГНТУ.