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Образование
29 Сентября , 11:22

Вьетнамский студент выбрал Уфимский университет, чтобы строить будущее дома

В Уфимском университете науки и технологий сегодня обучается более 3000 иностранных студентов. Один из них — Чинь Хоанг Тхинь из Вьетнама, который осваивает специальность «Проектирование авиационных двигателей» на факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта. После выпуска он планирует вернуться на родину, где его уже ждет работа по специальности, но не исключает и аспирантуру в России.

Вьетнамский студент выбрал Уфимский университет, чтобы строить будущее домаВьетнамский студент выбрал Уфимский университет, чтобы строить будущее дома
Вьетнамский студент выбрал Уфимский университет, чтобы строить будущее дома

Чинь Хоанг Тхинь — студент 4 курса специалитета (срок обучения — 5,5 лет). После окончания школы во Вьетнаме он мечтал учиться за границей и получил двустороннюю российско-вьетнамскую стипендию. Выбор пал на Уфимский университет, так как это, по словам молодого человека, один из лучших и самых известных вузов России, особенно в области авиационного двигателестроения.

Учеба для студента сейчас на первом месте, но он старается участвовать и в университетской жизни. Недавно он принял участие в Уфимском международном марафоне, а также пробует силы в предметных олимпиадах, которые проводят университет и факультет. Отдельное внимание — русскому языку:

— Сейчас я продолжаю активно совершенствовать свой русский, чтобы найти больше возможностей для развития здесь, в стране берез, — рассказал он.

Чинь Хоанг Тхинь родом из города Хоабинь, что недалеко от Ханоя. Этот город известен самой крупной гидроэлектростанцией в Юго-Восточной Азии. Семья — родители, старший брат и он сам. Отец раньше работал механиком, сейчас на пенсии, брат — юрист.

О своих увлечениях студент говорит охотно:

– Мои главные увлечения — это изучение иностранных языков и спорт, особенно футбол, и тренировки в тренажерном зале.

Отдельный разговор — о впечатлениях от Башкирии. По мнению Чинь Хоанг Тхиня, республика — идеальное место для иностранных студентов: мягкий климат, красивая природа, дружелюбные и открытые люди.

– Чем больше я погружаюсь в историю Башкирии в целом и Уфы в частности, тем больше убеждаюсь, что иностранным абитуриентам точно не стоит упускать возможность учиться здесь, — говорит он.

Преподавателей студент хвалит без оговорок: «Это настоящие профессионалы своего дела, которые не только блестяще знают свой предмет, но и умеют заинтересовать им». Особенно ценной для иностранца оказалась поддержка на первых этапах — когда преподаватели терпеливо объясняли сложный материал несколько раз. Однокурсники, по его словам, тоже оказались отличными ребятами: помогали адаптироваться, подсказывали по учебе, вместе готовятся к экзаменам.

Планы на будущее у Чинь Хоанг Тхиня уже вполне конкретные. После окончания учебы он собирается вернуться на родину — там его ждет компания, которая гарантирует трудоустройство строго по специальности. Но и Россию студент не исключает из своей траектории: в будущем он хотел бы поступить в аспирантуру, если снова удастся получить стипендию.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров не раз подчеркивал, что иностранные студенты — неотъемлемая часть университетской семьи.

— Сегодня вы — часть нашей большой 50-тысячной университетской семьи. Вы приносите в жизнь вуза свои традиции, культуру, язык, и это делает университет уникальным пространством для диалога и взаимного уважения.

По словам ректора, Россия и Уфа становятся для иностранных студентов вторым домом, а сам университет заинтересован в том, чтобы каждый мог выстроить здесь индивидуальную карьерную траекторию.

Фото: из архива Чинь Хоанг Тхиня.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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