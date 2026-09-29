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Образование
29 Сентября , 11:14

С 5 по 7 октября состоится онлайн-олимпиада по башкирскому языку и литературе

Интеллектуальное состязание позволит проверить знания, ближе познакомиться с особенностями языка и получить сертификат с результатами. В онлайн-олимпиаде могут принять участие все желающие.

С 5 по 7 октября состоится онлайн-олимпиада по башкирскому языку и литературеС 5 по 7 октября состоится онлайн-олимпиада по башкирскому языку и литературе
С 5 по 7 октября состоится онлайн-олимпиада по башкирскому языку и литературе

Участникам предлагаются три уровня, рассказали в пресс-службе минпросвещения Башкирии. Начальный подойдет тем, кто только начинает изучать башкирский язык. Свободный уровень предназначен для тех, кто уверенно владеет языком. Отдельное направление посвящено диалектам башкирского языка — оно заинтересует тех, кто хочет узнать больше о диалектном многообразии.

На прохождение теста отводится 45 минут, максимальный результат составляет 100 баллов. Сертификат с набранными баллами приходит в течение трех дней. В этом году можно пройти все три уровня — последовательно или выбрать несколько.

Для подготовки разработан методический комплекс, который охватывает языкознание, грамматику, лексику, фразеологию, этимологию, эпическое и литературное наследие. Олимпиада проходит онлайн, поэтому присоединиться могут все желающие независимо от места проживания. Для участия необходимо зарегистрироваться на этом сайте.

Фото: пресс-служба минпросвещения РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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