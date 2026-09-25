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Образование
25 Сентября , 10:03

В Уфе скоро завершат остекление башен межвузовского студенческого кампуса

На своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров поделился кадрами со строительной площадки самого крупного учебного и научного центра столицы.

В Уфе скоро завершат остекление башен межвузовского студенческого кампусаВ Уфе скоро завершат остекление башен межвузовского студенческого кампуса
В Уфе скоро завершат остекление башен межвузовского студенческого кампуса

На кадрах хроники можно увидеть, что все семь башен второй очереди кампуса уже возведены. Сейчас демонтируются башенные краны и заканчивается остекление башен. Сооружения будут высотой от 11 до 29 этажей и получат имена известных ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. 

«Уже в следующем году сюда заселятся студенты, преподаватели, приглашенные ученые. Очень ждем этого момента», — заверил Радий Хабиров.

Фото: скриншот видео со страницы Радия Хабирова в Максе.

 

Автор:Мария СНЫТКИНА
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