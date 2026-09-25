В Уфе скоро завершат остекление башен межвузовского студенческого кампуса

На кадрах хроники можно увидеть, что все семь башен второй очереди кампуса уже возведены. Сейчас демонтируются башенные краны и заканчивается остекление башен. Сооружения будут высотой от 11 до 29 этажей и получат имена известных ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского.

«Уже в следующем году сюда заселятся студенты, преподаватели, приглашенные ученые. Очень ждем этого момента», — заверил Радий Хабиров.

Фото: скриншот видео со страницы Радия Хабирова в Максе.