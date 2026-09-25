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Образование
25 Сентября , 08:48

Учитель химии из Башкирии претендует на выход в финал телешоу «Классная тема!»

Всероссийский проект «Классная тема!» начал этап народного голосования. С 21 по 27 сентября зрители определяют, кто из педагогов-предметников продолжит борьбу за место в финале пятого сезона телешоу.

Учитель химии из Башкирии претендует на выход в финал телешоу «Классная тема!»Учитель химии из Башкирии претендует на выход в финал телешоу «Классная тема!»
Учитель химии из Башкирии претендует на выход в финал телешоу «Классная тема!»

В числе 35 полуфиналистов — учитель из Башкирии Марсель Файрузов. Он окончил Бирский филиал УУНиТ и преподает химию в школе села Тугай Благовещенского района. Его конкурсный видеоурок доступен в социальной сети «ВКонтакте». Педагог рассказывает об истории обработки металлов, о причинах изменений этого ремесла, о первом освоенном сплаве, а также объясняет, почему современный этап истории называют «железным веком» и какие предпосылки к этому привели.

Поддержать земляка можно в сервисе «Опросы» Сферума на базе национального мессенджера МАХ в номинации «Химия».

Финалистов назовут 30 сентября на площадке Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия». Победитель сможет создать цикл познавательных передач, который будет транслироваться на телеканале «Россия‑Культура», в сообществе «Классная тема!» и на платформе «Смотрим». Кроме того, участников ждут специальные подарки и награды от партнеров проекта: научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы.

Справка

Телешоу «Классная тема!» пятый год реализуется министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» по поручению президента РФ в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Цель проекта — представить широкой общественности самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж профессии учителя.

Фото: «Классная тема!».

Автор:Мария СНЫТКИНА
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