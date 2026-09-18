Студентка УУНиТ Илюза Каримова выбрала путь сохранения башкирского языка

В десятом классе Илюза поступила в Башкирскую республиканскую гимназию-интернат № 1 имени Рами Гарипова, а одиннадцатый класс окончила с отличием, рассказали в пресс-службе УУНиТ. В марте 2026 года она была удостоена престижной премии имени Рами Гарипова. За ее плечами — многочисленные победы в республиканских олимпиадах и конкурсах по башкирскому языку и литературе, участие в творческих состязаниях по художественному слову. Особенно ценно ее участие в Северо-Восточной олимпиаде школьников по родным языкам в течение четырех лет: дважды Илюза становилась победителем и дважды — призером.

У девушки необычное увлечение — вязание игрушек крючком. В них она воплощает образы из башкирского эпоса, соединяя традиции и современность.

Выбор факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ был осознанным. «В университете меня привлекает сильная научная школа, возможность международных стажировок и уникальные проекты по сохранению башкирского наследия», — говорит первокурсница. Она учится на педагогическом направлении с двумя профилями подготовки, углубленно изучает башкирский и китайский языки. Педагогика близка ей с детства: родители Илюзы — учителя. «В современном мире китайский язык становится все более востребованным, его изучение открывает огромные перспективы. А башкирский язык для меня всегда был, есть и будет родным», — подчеркивает студентка.

После окончания вуза Илюза планирует остаться в Башкирии и работать в сфере развития языков или культурных проектов, чтобы продвигать башкирский язык и традиции, внося вклад в сохранение регионального культурного наследия.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил: «Мы гордимся, что Илюза Каримова выбрала именно наш факультет. В Уфимском университете науки и технологий делается многое для популяризации башкирского языка среди молодежи, граждан нашего региона и страны. У нас работает уникальный и единственный в республике факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики, который готовит башкирских филологов. Педагогический коллектив ведет интенсивную работу по изучению истории и теории башкирской литературы и фольклора, разрабатывает методику преподавания башкирского языка. На базе университета второй год подряд проводится финал Северо-Восточной олимпиады школьников по профилю «Филология», и пять победителей и призеров этого года стали студентами УУНиТ».

Ректор также подчеркнул важность сочетания традиций и современных компетенций: «Илюза изучает не только родной язык, но и китайский. Это яркий пример того, как гуманитарное образование отвечает на вызовы времени. Уверен, что ее путь — от сельской школы до престижной премии и ведущего университета республики — станет вдохновляющим примером для многих школьников Башкортостана».

Фото: пресс-служба УУНиТ.