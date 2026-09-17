+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
17 Сентября , 08:05

Выпускник УУНиТ победил в конкурсе конструкторов и получил приглашение на работу

На площадке Благовещенского арматурного завода состоялся конкурс конструкторов «Компас 3D» среди талантливой молодежи. Первое место занял Рафис Зыкрин — выпускник Уфимского университета науки и технологий, участника межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Он получил денежный приз и приглашение трудоустроиться на завод. Мероприятие прошло в рамках инициативы «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий.

Выпускник УУНиТ победил в конкурсе конструкторов и получил приглашение на работуВыпускник УУНиТ победил в конкурсе конструкторов и получил приглашение на работу
Выпускник УУНиТ победил в конкурсе конструкторов и получил приглашение на работу

— Победа выпускника резидента кампуса в конкурсе конструкторов — это результат системной инженерной подготовки, которая строится на практических задачах от реального производства. Важно, что студенты уже со второго-третьего курса решают кейсы на уровне промышленных предприятий. Именно такой подход формирует специалистов, готовых к работе в высокотехнологичных отраслях. И то, что победитель получил приглашение на трудоустройство, подтверждает востребованность наших выпускников на рынке, — подчеркнула председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Главным инструментом конкурса стала программа «Компас 3D» — система трехмерного проектирования, активно используемая на заводе при разработке и модернизации трубопроводной арматуры. Участники решали задачи, максимально приближенные к реальным производственным запросам. Мероприятие организовано в рамках кадровой стратегии АО «БАЗ» по поиску и поддержке перспективной молодежи в инженерной сфере.

— Мы видим, как синергия работы образовательных организаций и ведущих предприятий республики способствует притоку новых кадров. Всего в состав резидентов Евразийского НОЦ входит 33 индустриальные компании, некоторые из которых активно взаимодействуют со студентами. К примеру, под потребности таких предприятий, как «Газпром нефтехим Салават», «ОДК-УМПО», «Авиатех», «ПОЛИГОН», «Технопарк АТ», молодые ученые проводят исследования и разработки. Это способствует росту количества конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, передаваемых для внедрения в производство, а также численности исследователей, — отметил представитель АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Рафис Зыкрин — выпускник Института технологий и материалов УУНиТ по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов». Он продемонстрировал отличное владение САПР «Компас-3D» и глубокие профессиональные компетенции. Достойно проявили себя и студенты 2–4 курсов кафедр «Технология машиностроения» и «Сварочные, литейные и аддитивные технологии». Руководитель образовательной программы — доцент Илья Емаев.

— Это закономерный результат системной работы всего профессорско-преподавательского состава Института технологий и материалов. Мы гордимся тем, что наши выпускники востребованы и готовы решать самые сложные инженерные задачи. Этот успех подтверждает правильность выбранного курса на практико-ориентированное обучение: будущее российской промышленности создается сегодня в стенах УУНиТ, — заявил ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России. При поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 кампуса. К 2036 году их количество увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru