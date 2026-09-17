Выпускник УУНиТ победил в конкурсе конструкторов и получил приглашение на работу

— Победа выпускника резидента кампуса в конкурсе конструкторов — это результат системной инженерной подготовки, которая строится на практических задачах от реального производства. Важно, что студенты уже со второго-третьего курса решают кейсы на уровне промышленных предприятий. Именно такой подход формирует специалистов, готовых к работе в высокотехнологичных отраслях. И то, что победитель получил приглашение на трудоустройство, подтверждает востребованность наших выпускников на рынке, — подчеркнула председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Главным инструментом конкурса стала программа «Компас 3D» — система трехмерного проектирования, активно используемая на заводе при разработке и модернизации трубопроводной арматуры. Участники решали задачи, максимально приближенные к реальным производственным запросам. Мероприятие организовано в рамках кадровой стратегии АО «БАЗ» по поиску и поддержке перспективной молодежи в инженерной сфере.

— Мы видим, как синергия работы образовательных организаций и ведущих предприятий республики способствует притоку новых кадров. Всего в состав резидентов Евразийского НОЦ входит 33 индустриальные компании, некоторые из которых активно взаимодействуют со студентами. К примеру, под потребности таких предприятий, как «Газпром нефтехим Салават», «ОДК-УМПО», «Авиатех», «ПОЛИГОН», «Технопарк АТ», молодые ученые проводят исследования и разработки. Это способствует росту количества конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, передаваемых для внедрения в производство, а также численности исследователей, — отметил представитель АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Рафис Зыкрин — выпускник Института технологий и материалов УУНиТ по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов». Он продемонстрировал отличное владение САПР «Компас-3D» и глубокие профессиональные компетенции. Достойно проявили себя и студенты 2–4 курсов кафедр «Технология машиностроения» и «Сварочные, литейные и аддитивные технологии». Руководитель образовательной программы — доцент Илья Емаев.

— Это закономерный результат системной работы всего профессорско-преподавательского состава Института технологий и материалов. Мы гордимся тем, что наши выпускники востребованы и готовы решать самые сложные инженерные задачи. Этот успех подтверждает правильность выбранного курса на практико-ориентированное обучение: будущее российской промышленности создается сегодня в стенах УУНиТ, — заявил ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков. Работу ведут правительство РФ и минобрнауки России. При поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 кампуса. К 2036 году их количество увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе открылась в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.