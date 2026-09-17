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Образование
17 Сентября , 11:57

В Уфимском университете открыли научную «продлёнку» для школьников

В УУНиТ стартовал новый просветительский проект — группа продленного дня «Академический наставник». Инициатива направлена на создание качественной образовательной среды для школьников во внеурочное время и стала еще одним шагом в интеграции общего и высшего образования в республике.

В Уфимском университете открыли научную «продлёнку» для школьниковВ Уфимском университете открыли научную «продлёнку» для школьников
В Уфимском университете открыли научную «продлёнку» для школьников

Как сообщили в пресс-службе университета, проект представляет собой полноценную экосистему развития, где школьники получают доступ к инфраструктуре УУНиТ. Программа включает помощь с домашними заданиями, ежедневные прогулки, сбалансированное питание в столовой главного корпуса, а также широкий спектр развивающих занятий: робототехнику, конструирование, шахматы и художественное творчество.

«Проект УУНиТ — это современный ответ на запрос общества, — отметил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. — Сегодня важно создавать среду, где ребенок находится в безопасности и под присмотром профессиональных наставников. Использование мощной инфраструктуры ведущего вуза региона для развития школьников — стратегически верный шаг, который задает высокую планку для всей системы дополнительного образования. Мы поддерживаем такие инициативы, так как они способствуют раннему выявлению талантов и формированию у детей интереса к науке».

По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, проект стирает границы между школой и университетом. «"Академический наставник" — это ранняя профориентация в формате игры. Мы хотим, чтобы ребенок, приходя в университет, чувствовал себя здесь как дома, видел перспективы и уже сегодня пробовал свои силы в инженерии, творчестве и спорте. Это наш вклад в формирование интеллектуальной элиты республики, начиная со школьной скамьи», — подчеркнул он.

Инициативу поддержали и в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Глава ведомства Ольга Кабанова назвала проект прекрасным примером социальной ответственности и мощной поддержкой института семьи, помогающей родителям гармонично совмещать работу и воспитание ребенка.

Особую роль в проекте играют студенты. Председатель правления Башкортостанского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», депутат городского Совета Уфы Ирина Сухарева отметила, что студенты-наставники становятся для школьников старшими товарищами, которые помогают с уроками, увлекают наукой и творчеством и показывают на своем примере, что учиться интересно. «Как многодетная мама, я знаю цену спокойствию, когда ты уверена: твой ребенок в надежных руках, в атмосфере университета, где его ценят и развивают», — сказала она.

Родители уже оценили преимущества нового формата. «Раньше после школы сын был предоставлен сам себе, а теперь он идет в университет, и я спокойна: уроки сделаны, ребенок накормлен, занят полезным делом под присмотром педагогов», — поделилась Елена Смирнова, мама одного из учеников.

Группа работает ежедневно с понедельника по пятницу до 18.00. В планах университета — расширение перечня направлений и вовлечение еще большего числа школьников в орбиту университетской науки.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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